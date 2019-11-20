Трое школьников ограбили кредитное учреждение

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении детей, сообщает DEITA.RU.



Трое восьмиклассников из Санкт-Петербурга стали фигурантами уголовного дела сразу по нескольким статьям. Следком обвиняет парней в умышленном повреждении чужого имущества, разбое, незаконном обороте оружия.

Как удалось установить следователям, в марте этого года трое школьников решили ограбить микрофинансовое учреждение. Один из них, как пишут «Невские новости», раздобыл самодельные пистолеты. Угрожая работнику, прострелив стекло, преступники завладели суммой в размере 2900 рублей и скрылись.

Дело трех малолетних преступников рассмотрит суд.

Елена Миронова