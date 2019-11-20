Новости
Еще 100 миллионов из бюджета потратят на приморское казино
20 Ноябрь 2019, 05:40
Стало известно, сколько детей удерживают в Сирии
20 Ноябрь 2019, 05:00
Трое школьников ограбили кредитное учреждение
20 Ноябрь 2019, 04:15
Путин поощрит талантливых студентов
20 Ноябрь 2019, 03:30
Названы 3 способа быстро открыть двери авто зимой
20 Ноябрь 2019, 02:45
ГИБДД остановили за тюнинг: как не лишиться прав
20 Ноябрь 2019, 02:00
Эксперт сказал, как купить квартиру и не попасть к мошенникам
20 Ноябрь 2019, 01:15
Врачи сказали, на сколько подорожают справки для водителей
20 Ноябрь 2019, 00:30
Трое школьников ограбили кредитное учреждение
Следователи завершили расследование уголовного дела в
отношении детей, сообщает DEITA.RU.
Трое восьмиклассников из Санкт-Петербурга стали фигурантами уголовного дела сразу по нескольким статьям. Следком обвиняет парней в умышленном повреждении чужого имущества, разбое, незаконном обороте оружия.
Как удалось установить следователям, в марте этого года трое школьников решили ограбить микрофинансовое учреждение. Один из них, как пишут «Невские новости», раздобыл самодельные пистолеты. Угрожая работнику, прострелив стекло, преступники завладели суммой в размере 2900 рублей и скрылись.
Дело трех малолетних преступников рассмотрит суд.
Елена Миронова