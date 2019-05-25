Россия и Коста-Рика отменили визовый режим, сообщает DEITA.RU.

Межправительственное соглашение между Россией и Коста-Рикой по отмене визового режима вступило в силу в субботу, 25 мая 2019 года.

Сейчас россияне с загранпаспортами, могут свободно находиться на территории Коста-Рики до 90 календарных дней. Для проезда транзитом через Коста-Рику гражданам России виза также не понадобится.

Есть в межправительственном соглашении и некоторые ограничения. Так, оформление коста-риканской визы потребуется в случае, если необходимо остаться в стране больше, чем на три месяца. Нужна будет виза и в случае, если въезжающий россиянин планирует заниматься трудовой либо коммерческой деятельностью на территории Коста-Рики.

Дмитрий Санников