Тропический рай станет ближе к жителям Владивостока

Пляжи

Нячанг – это прежде всего пляжи. Всего в его окрестностях насчитывается около 10 пляжей с белоснежным песком и теплыми морскими волнами.

Самый известный - городской пляж Чан Фу. Это целых семь километров белого песка вдоль морского побережья и длинная гранитная набережная, обустроенная удобными скамейками, уличными тренажёрами и украшенная прекрасными фигурами и деревьями.

Пляж Чан Фу



В черте города находятся еще два отличных варианта: центральный пляж в районе «Лотоса» и пляж у «Парка Горького». На пляже у «Парка Горького» есть бесплатные бассейны, которые помогают охладиться в сильную жару. Пляж очень популярен у русских туристов, возможно, из-за того, что здесь есть ресторан с русской кухней.

Cамые живописные пляжи находятся за городом: Бай-Дай, Парагон, Зоклет и Junle Beach.

Ближайший загородный пляж, находящийся всего в 16 км от аэропорта – это Бай Дай. Берег усыпан мелким мягким песком, а море спокойное и чистое. Обычная инфраструктура пляжа не отталкивает отдыхающих, а наоборот, привлекает их своей простотой. Дорога до Бай Дай на байке или такси займёт всего пол часа.

Пляж Бай Дай

Пляж Парагон легко найти по одноименному отелю Paragon Hotel, которому он принадлежит. Тем не менее, попасть туда может каждый желающий. Добраться до пляжа Парагон можно на такси или байке от канатной дороги в центре города. Особенность пляжа в том, что он искусственный. Благодаря мягкому насыпному песку получается плавный спуск в воду, а из-за искусственной дамбы в море почти нет волн. Идеально подходит семьям с маленькими детьми.

Если вам понравился городской пляж Чан Фу, но захотелось больше простора и красоты, то нужно немедленно отправляться на пляж Зоклет. Он примечателен лавочками с недорогими морепродуктами, кафе, хорошей инфраструктурой и десятью километрами белого песка. Так как пляж находится далеко от города, лучше спланировать поездку на весь день. Добраться до пляжа Зоклет лучше на арендованном байке, такси или городском автобусе №3 (время в пути составит около часа).

Скалистые бухты, чистейшая вода и красота природы прекрасно описывают пляж Junle Beach на полуострове Хео. Он находится достаточно далеко от Нячанга, поэтому сюда можно смело ехать на несколько дней, заселяться в отель или арендовать бунгало. В окрестностях города вы не найдёте ничего подобного. Этот живописный природный пляж находится недалеко от завода Huyndai, к северу от Нячанга.