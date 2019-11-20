Тропический рай станет ближе к жителям Владивостока

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Новый маршрут S7 Airlines из Владивостока в Нячанг приблизит один из наиболее популярных курортов Вьетнама для жителей Дальнего Востока. С 13 декабря прямые рейсы на побережье будут выполняться по пятницам, сообщает DEITA.RU.
Вьетнамский город Нячанг давно приобрел славу одного из ведущих курортов Азии. И если раньше с ним могли поспорить другие места притяжения отдыхающих вроде облюбованного кайтерами Муйнэ, старого французского Дананга или острова Фукок, то сейчас именно Нячанг (и его окрестности) становится одним из любимых курортов Вьетнама для путешественников со всего мира.
Нячанг предлагает невероятное количество развлечений, которые смогут удовлетворить самого привередливого путешественника. Здесь есть всё: от традиционных песчаных пляжей и ресторанчиков с разнообразной кухней и наисвежайшими морепродуктами до исторических достопримечательностей, семейных развлечений и известных на весь Вьетнам пляжных клубов.
Для тех, кто первый раз планирует путешествие в Нячанг, ИА DEITA.RU вместе с S7 Airlines собрали рекомендации для интересного отдыха:
Пляжи
Нячанг – это прежде всего пляжи. Всего в его окрестностях насчитывается около 10 пляжей с белоснежным песком и теплыми морскими волнами.
Самый известный - городской пляж Чан Фу. Это целых семь километров белого песка вдоль морского побережья и длинная гранитная набережная, обустроенная удобными скамейками, уличными тренажёрами и украшенная прекрасными фигурами и деревьями.
Пляж Чан Фу
В черте города находятся еще два отличных варианта: центральный пляж в районе «Лотоса» и пляж у «Парка Горького». На пляже у «Парка Горького» есть бесплатные бассейны, которые помогают охладиться в сильную жару. Пляж очень популярен у русских туристов, возможно, из-за того, что здесь есть ресторан с русской кухней.
Cамые живописные пляжи находятся за городом: Бай-Дай, Парагон, Зоклет и Junle Beach.
Ближайший загородный пляж, находящийся всего в 16 км от аэропорта – это Бай Дай. Берег усыпан мелким мягким песком, а море спокойное и чистое. Обычная инфраструктура пляжа не отталкивает отдыхающих, а наоборот, привлекает их своей простотой. Дорога до Бай Дай на байке или такси займёт всего пол часа.
Пляж Бай Дай
Пляж Парагон легко найти по одноименному отелю Paragon Hotel, которому он принадлежит. Тем не менее, попасть туда может каждый желающий. Добраться до пляжа Парагон можно на такси или байке от канатной дороги в центре города. Особенность пляжа в том, что он искусственный. Благодаря мягкому насыпному песку получается плавный спуск в воду, а из-за искусственной дамбы в море почти нет волн. Идеально подходит семьям с маленькими детьми.
Если вам понравился городской пляж Чан Фу, но захотелось больше простора и красоты, то нужно немедленно отправляться на пляж Зоклет. Он примечателен лавочками с недорогими морепродуктами, кафе, хорошей инфраструктурой и десятью километрами белого песка. Так как пляж находится далеко от города, лучше спланировать поездку на весь день. Добраться до пляжа Зоклет лучше на арендованном байке, такси или городском автобусе №3 (время в пути составит около часа).
Скалистые бухты, чистейшая вода и красота природы прекрасно описывают пляж Junle Beach на полуострове Хео. Он находится достаточно далеко от Нячанга, поэтому сюда можно смело ехать на несколько дней, заселяться в отель или арендовать бунгало. В окрестностях города вы не найдёте ничего подобного. Этот живописный природный пляж находится недалеко от завода Huyndai, к северу от Нячанга.
Достопримечательности
Практически в центре Нячанга находится пагода Лонг Шон - главный действующий буддийский храм провинции Кхань-Хоа. В начале ХХ века пагода сильно пострадала во время тайфуна, была восстановлена и перенесена на более безопасное место к подножию горы. Теперь на вершине, где пагода располагалась раньше, возвышается статуя сидящего в позе лотоса Будды.
От пагоды можно попасть в храм, к которому ведёт большая лестница – 144 ступени. Как утверждают местные жители, каждый, кто преодолеет эту лестницу пешком, автоматически очищается от своих грехов.
Туристическая картина города была бы не полной без посещения Башен Понагар, построенных еще во времена средневекового государства Тямпа в VII-XII столетиях.
Понагар
Местные жители считают башни на горе Ла-Лао мощным духовным местом, поэтому здесь проводятся буддийские церемонии и целый ряд ритуальных обрядов. Если вы намерены заходить внутрь башен, необходимо прикрыть плечи и ноги. Вход на территорию стоит символически - 1 доллар.
Развлечения
Побывать в Нячанге и не посетить Vinpearl – это значит обречь себя на горькие сожаления аж до следующего приезда на курорт. Развлекательный парк Vinpearl Land известен, прежде всего, своими удивительными аттракционами. Например, трасса для скоростного спуска на электросанях с горы здесь самая протяженная во всей Юго-Восточной Азии. Кроме аттракционов в парке развлечений есть луна-парк, аквапарк, океанариум и дельфинарий. Место прекрасно подойдёт как для семейного отдыха с детьми, так и для любителей пощекотать нервы.
Vinpearl Land расположен на острове Хон Че, добраться до парка из Нячанга можно по канатной дороге или на скоростном катере. Из туристического района города до станции канатки или пирса придется взять такси или воспользоваться автобусом. Билет обычно включает в себя проезд до острова и вход в парк, стоимость варьируется от 15 до 38 долларов.
В полутора часах езды от Нячанга находится природный парк Янг Бэй. Если в вас силён дух авантюризма, то можете доехать до парка и на байке, если нет, то такси обойдется в районе 80 долларов в обе стороны, при этом водитель будет ждать вас у входа. Экскурсию можно приобрести и в турагентстве, её стоимость порядка 50 долларов с человека.
Водопад Янг Бей
Визитная карточка парка – водопады Янг Бей и Ян Кан, но здесь приятно и просто гулять, дышать свежим воздухом и наслаждаться красотой природы. Здесь много бесплатных развлечений. Например, по всему парку на деревьях висят канатные качели, и каждый желающий может прокатиться по пруду возле водопада Янг Бэй на бамбуковом плоту. На территории есть пляжи и бассейны, но для максимального расслабления и отдыха лучше всего подойдут горячие источники. Температура воды в них составляет от +19 до +45 градусов по Цельсию.