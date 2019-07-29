В Тихом океане сформировался тропический шторм «Эрик» между побережьем Мексики и Гавайскими островами, сообщает DEITA.RU по материалам Национального центра по наблюдению за ураганами США.

Сейчас скорость ветра в эпицентре составляет около 17,9 м/с. По прогнозу синоптиков, в ближайшие сутки она продолжит повышаться и «Эрик» достигнет силы урагана.

Сейчас тропический шторм находится примерно в 2,8 тысячи км к юго-востоку от Гавайских островов и в 2,4 тысячи км к юго-западу от тихоокеанского побережья Мексики. Как ожидается, он достигнет Гавайских островов к пятнице, 2 августа.

Атмосферное явление классифицируется как тропический шторм и получает собственное имя, если скорость ветра в его пределах достигает около 17,5 м/с. При скорости ветра 33 м/ с и более шторм становится ураганом.

Дмитрий Санников