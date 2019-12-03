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Тротуары привели в порядок в Уссурийске

ремонт дорог, рабочие

В течение текущего года дорожные рабочие Уссурийска восстановили городские пешеходные зоны, многие из которых десятилетиями ожидали укладки нового асфальта, сообщает DEITA.RU.

В администрации городского округа рассказали, что в планах 2019 года был запланирован капитальный ремонт шестнадцати объектов. К слову, аналогичное количество тротуаров были приведены в порядок в период с 2016 по 2018 годы.

Отмечается, что обновленные тротуары порадовали пешеходов на улице Советская, Воровского, Тургенева, Чичерина, Краснознаменная, Фрунзе, Горького, Комсомольская, Попова, и т.д. Капитально отремонтирована большая пешеходная территория от Ленина и Крестьянской до улицы Пролетаркая. Новый тротуар с бордюром построили на всем протяжении улицы Выгонная,  а на участке от Улицы Агеева до Комарова рабочие уложили асфальт и восстановили зону для движения пешеходов.

«До конца текущего года будет завершен ремонт пешеходной зоны вдоль Новоникольского шоссе и на Илюшином переулке. Работы продолжаются на улицах Некрасова, Кирова, а также на территории, ведущей от улицы Целинная до школы №24», - рассказали в мэрии.

Кстати, одновременно с ремонтно-восстановительными работами на тротуарах, бригады рабочих приводили в порядок городские остановки. Четырнадцать мест ожидания общественного транспорта уже обзавелись новыми заездными карманами и крытыми павильонами, защищающими пассажиров от непогоды, с лавочками и пандусами.

Екатерина Цой

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