Труба навылет: страшное ДТП произошло на приморской трассе

Днем 23 апреля в Партизанском районе Приморья произошло страшное ДТП – большегруз, который вез строительную трубу, на скорости въехал в грузовой автомобиль, пробив трубой кабину, сообщает ИА DEITA.RU.

Как сообщили очевидцы, детали аварии пока неизвестны – или труба вылетела из кузова большегруза и попала в кабину машины, или имело место столкновение при неудачном маневре одного из участников ДТП. Случилось это за Новицким, по направлению к Николаевке.

Так или иначе, кабину грузового авто пробило насквозь.

О том, есть ли жертвы, пока ничего не известно, однако, катастрофические повреждения кузова авто дают мало гарантий на благополучный исход для водителя и пассажиров, если таковые там находились.

Напомним, недавно краевая ГИБДД заявила о том, что количество ДТП в апреле значительно снизилось – на целых 40% по сравнению с аналогичными данными предыдущего года. Однако, аварии продолжают случаться на дорогах.