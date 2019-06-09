Трудоспособное население в России продолжает сокращаться, сообщает DEITA.RU.

К 2025 году трудоспособного населения в России станет меньше на 2 миллиона человек. Об этом заявил заявил в ходе Петербургского международного экономического форума заместитель главы Минэкономразвития РФ Илья Торосов.

Как признал замминистра, в России сложилась неблагоприятная демографическая тенденция. По его данным, за последние два года численность трудоспособного населения в стране сократилась на 1,8 миллиона человек. По прогнозу Минэкономразвития в среднесрочной перспективе до 2025 года оно сократится еще на 2 миллиона человек.

Как сообщало DEITA.RU, переломить ситуацию планируется с помощью реализации национального проекта «Демография». Он включает в себя сразу несколько федеральных проектов: «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Содействие занятости женщин», «Старшее поколение», «Укрепление общественного здоровья», «Спорт - норма жизни». Всего на эти цели будет выделенов течение шесть лет 3,1 триллиона рублей.

Дмитрий Санников