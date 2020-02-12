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Трудовой Кодекс правит Госдума под майские указы
Депутаты Государственной Думы рассмотрят законопроект, прописывающий норму майских указов в Трудовом Кодексе, сообщает DEITA.RU.
Депутаты фракции «Справедливая Россия» внесли в парламент предложение закрепить норму майского указа президента о средней зарплате медиков с высшим образованием, которая должна составлять не менее 200% от средней зарплаты в регионе.Как отмечается в сопроводительных документах к законопроекту, сейчас во многих регионах целевые показатели майских указов достигаются путем совместительства нескольких ставок одним человеком. Новым законопроектом предлагается установить минимальную зарплату медикам первичного звена на уровне средней зарплаты в соответствующем регионе – на одну ставку, без учета совместительства.
Однако, шансов на принятие у документа немного. Правительство уже дало отрицательные заключение на документ. «Предусмотренный законопроектом подход об установлении минимальной заработной платы только для отдельных категорий врачей создаст неоправданную дифференциацию в оплате труда врачей, что противоречит статье 3 Трудового кодекса о запрете дискриминации в сфере труда», – сказано в отрицательном заключении правительства на законопроект.
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