Трудовой Кодекс правит Госдума под майские указы

Депутаты Государственной Думы рассмотрят законопроект, прописывающий норму майских указов в Трудовом Кодексе, сообщает DEITA.RU.

Депутаты фракции «Справедливая Россия» внесли в парламент предложение закрепить норму майского указа президента о средней зарплате медиков с высшим образованием, которая должна составлять не менее 200% от средней зарплаты в регионе.

Как отмечается в сопроводительных документах к законопроекту, сейчас во многих регионах целевые показатели майских указов достигаются путем совместительства нескольких ставок одним человеком. Новым законопроектом предлагается установить минимальную зарплату медикам первичного звена на уровне средней зарплаты в соответствующем регионе – на одну ставку, без учета совместительства.Однако, шансов на принятие у документа немного. Правительство уже дало отрицательные заключение на документ. «Предусмотренный законопроектом подход об установлении минимальной заработной платы только для отдельных категорий врачей создаст неоправданную дифференциацию в оплате труда врачей, что противоречит статье 3 Трудового кодекса о запрете дискриминации в сфере труда», – сказано в отрицательном заключении правительства на законопроект.