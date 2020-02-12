telegr wh call

Новости

В Приморье горит частный двухэтажный дом

12 Февраль 2020, 11:47

Убийцам и насильникам запретят водить такси

12 Февраль 2020, 11:45

Российские маски уехали в Китай: в Приморье наблюдается их дефицит

12 Февраль 2020, 11:30

Трудовой Кодекс правит Госдума под майские указы

12 Февраль 2020, 11:15

«Мамонтёнок»: видео погони со стрельбой во Владивостоке

12 Февраль 2020, 11:00

Депутат пытался присвоить землю на 270 миллионов рублей

12 Февраль 2020, 10:45

Аэропорт Владивостока не принимает самолеты из-за тумана

12 Февраль 2020, 10:30

Названы сроки запуска «Северного потока-2»

12 Февраль 2020, 10:15

Deita TV

Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Трудовой Кодекс правит Госдума под майские указы

дедушка, бабушка, пенсионер, пенсия

Депутаты Государственной Думы рассмотрят законопроект, прописывающий норму майских указов в Трудовом Кодексе, сообщает DEITA.RU.

Депутаты фракции «Справедливая Россия» внесли в парламент предложение закрепить норму майского указа президента о средней зарплате медиков с высшим образованием, которая должна составлять не менее 200% от средней зарплаты в регионе.

Как отмечается в сопроводительных документах к законопроекту, сейчас во многих регионах целевые показатели майских указов достигаются путем совместительства нескольких ставок одним человеком. Новым законопроектом предлагается установить минимальную зарплату медикам первичного звена на уровне средней зарплаты в соответствующем регионе – на одну ставку, без учета совместительства.

Однако, шансов на принятие у документа немного. Правительство уже дало отрицательные заключение на документ. «Предусмотренный законопроектом подход об установлении минимальной заработной платы только для отдельных категорий врачей создаст неоправданную дифференциацию в оплате труда врачей, что противоречит статье 3 Трудового кодекса о запрете дискриминации в сфере труда», – сказано в отрицательном заключении правительства на законопроект.

Читайте также:

Тренировку прямых выборов главы города провели в Арсеньеве

Автостоянки стали одним из самых популярных бизнесов в Свободном порту Владивосток

Не растут ни яблони, ни груши: что пришлют нам люди за рекой

Дмитрий Санников

Популярное

Лаборатории по изучению вирусов и бактерий оказались под угрозой закрытия во Владивостоке

Не растут ни яблони, ни груши: что пришлют нам люди за рекой

Коварный туман стал причиной нескольких ДТП

Приморцы «нашли» фото подземного паркинга «Калины-молла» XVII века
Loading...
Загрузка...

Авторская колонка
Загрузка...