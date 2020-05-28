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Трудовую книжку больше не нужно будет нести в МФЦ

трудовая

Сведения уже есть у Пенсионного фонда

Поправки в закон, позволяющие не предоставлять во время обращения в МФЦ трудовую книжку, рассматриваются в первом чтении депутатами Госдумы уже сегодня, сообщает ИА DEITA.RU.

Фактически уже с 1 января этого года работодатель отправляет все сведения в Пенсионный фонд в электронном виде. И сотрудники МФЦ смогут получить сведения о стаже обратившегося россиянина без бумажного документа, пишет «Парламентская газета».

Пока трудящийся может выбрать, какой формат им ближе: бумажный или электронный. Если второй, необходимо написать заявление работодателю. Тот же, кто впервые устраивается на работу после 1 января 2021 года, согласно поправкам, в принципе уже не будет оформлять классическую трудовую книжку.

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