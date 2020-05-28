Новости
Уголь стал основой дальневосточной экономики
28 Май 2020, 13:45
Путин увеличивает пособие по безработице в три раза
28 Май 2020, 13:15
Японцы не ждут дальневосточников и не дадут денег
28 Май 2020, 12:45
Закон о чипировании принят в Приморье
28 Май 2020, 12:15
ДОМ.РФ построит жилой комплекс рядом с ДВО РАН
28 Май 2020, 11:45
Дорога в Приморье впервые увидит асфальт
28 Май 2020, 11:15
Закон о парковках принят в Приморье
28 Май 2020, 10:45
Сервис «Личный кабинет» ПАО «ДЭК» набирает популярность
28 Май 2020, 10:34
Трудовую книжку больше не нужно будет нести в МФЦ
Сведения уже есть у Пенсионного фонда
Поправки в закон, позволяющие не предоставлять во время обращения в МФЦ трудовую книжку, рассматриваются в первом чтении депутатами Госдумы уже сегодня, сообщает ИА DEITA.RU.
Фактически уже с 1 января этого года работодатель отправляет все сведения в Пенсионный фонд в электронном виде. И сотрудники МФЦ смогут получить сведения о стаже обратившегося россиянина без бумажного документа, пишет «Парламентская газета».
Пока трудящийся может выбрать, какой формат им ближе: бумажный или электронный. Если второй, необходимо написать заявление работодателю. Тот же, кто впервые устраивается на работу после 1 января 2021 года, согласно поправкам, в принципе уже не будет оформлять классическую трудовую книжку.