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Трудовые книжки перешли в Интернет: новые правила начали работать в стране
Электронные трудовые книжки заработали в стране с начала нового года, сообщает DEITA.RU.
Согласно новому закону, компании смогут рассказывать о подчиненных в ПФР с помощью интернета, вместо отправления бумажных писем. Решение о виде книжки работники смогут принимать сами, уведомив своего работодателя в письменном виде.
Отметим, что россияне, которые будут менять работу после 1 января 2021 года и устраиваться официально, в обязательном порядке получат только электронную книжку. Более трети россиян данная инициатива не вдохновила.
Напомним, что введение этого закона было обусловлено тем, чтобы у граждан не пропадали годы работы при выходе на пенсию. Подобные случаи были широко распространены, когда пенсионер пытается учесть годы работы в период 90-х годов.
Иван Юрьев