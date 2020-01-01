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Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Трудовые книжки перешли в Интернет: новые правила начали работать в стране

техника, электроника, компьютер, ПК, мышка, клавиатура, кружка

Электронные трудовые книжки заработали в стране с начала нового года, сообщает DEITA.RU.

Согласно новому закону, компании смогут рассказывать о подчиненных в ПФР с помощью интернета, вместо отправления бумажных писем. Решение о виде книжки работники смогут принимать сами, уведомив своего работодателя в письменном виде.

Отметим, что россияне, которые будут менять работу после 1 января 2021 года и устраиваться официально, в обязательном порядке получат только электронную книжку. Более трети россиян данная инициатива не вдохновила.

Напомним, что введение этого закона было обусловлено тем, чтобы у граждан не пропадали годы работы при выходе на пенсию. Подобные случаи были широко распространены, когда пенсионер пытается учесть годы работы в период 90-х годов.

Иван Юрьев

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