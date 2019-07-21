Комичный, но в то же время шокирующий случай произошёл в Нижневартовске, сообщает DEITA.RU.

Куклу в натуральный размер, напоминающую по очертаниям человека и замотанную в черные пакеты, привязали к столбу ЛЭП неизвестные. Чтобы у горожан не возникало вопросов, зачем это сделано, была приделана табличка: «Он бросал мусор». Фотографии с места событий появились в паблике «ЧП [В] Нижневартовске».

По словам автора фотографий, чучело висит на въезде в дачный поселок.

Подобная ситуация ранее произошла и в Приморском крае. Многие россияне уверены, что это весьма забавно и поучительно для тех, кто привык мусорить на улице. Однако такие методы борьбы вряд ли решат проблему. «Пока не будет штрафа тысяч так в 20, люди будут свинячить. Шел и бросил бычок мимо урны, штраф получил в 20 тысяч, и никогда в жизни человек не будет мусорить», — пишут комментаторы.

Екатерина Брязгунова



