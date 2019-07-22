Во втором полугодии 2019 года артисты Приморского драматического театра имени Максима Горького, Приморского краевого драматического театра молодежи, Приморского краевого театра кукол посетят населенные пункты Приморского края с гастролями, сообщает DEITA.RU.

Как рассказали в департаменте культуры Приморского края, на эти цели в бюджете предусмотрено 28,5 млн рублей. Выступления труп пройдут в пяти городах и пяти районых поселениях Приморья.

«Благодаря краевой поддержке спектакли с участием приморских артистов смогут жители многих муниципальных образований региона», - подчеркнули в краевом департаменте культуры.

Там же добавили, что помимо гастролей по региону артисты Приморского краевого драматического театра имени Максима Горького планируют выступить со своими спектаклями в Хабаровске, Москве и городе Тегу в республике Корея. Также большое путешествие совершит труппа театра кукол, которая выступит перед маленькими зрителями Саратова.

Во втором полугодии также планируются и другие культурные мероприятия, в том числе кинофестиваль «Меридианы тихого», проект «Театральная семья» организаторами выступит Театр молодежи, и другие творческие проекты. На все культурные мероприятия средства были предусмотрены в бюджете Приморья.

Напомним, что 2019 год в России был объявлен Годом театра, соответствующий указ в прошлом году был подписан Владимиром Путиным.

Иван Крышан