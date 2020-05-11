Трутнев дал важное поручение по Дальнему Востоку

Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев поручил министрам и губернаторам защитить дальневосточников, трудящихся в вахтовых поселках, от коронавируса, сообщает ИА DEITA.RU.



Более 150 тысяч человек трудятся на вахтах по всему Дальнему Востоку. Такой метод практикуют около тысячи региональных предприятий. Трутнев привел статистику - больше всего таких граждан трудится в Якутии, Забайкалье и Камчатке. В Приморском крае вахтовики работают на семи предприятиях.

Полпред президента предостерег региональных глав: стройки не должны стать источниками распространения коронавируса. Проблему нужно решить локально, чтобы она не переросла в общероссийскую. Поручения Трутнева озвучены в рамках оперативного совещания с губернаторами.

Так, региональные МЧС должны быть способны оперативно развернуть госпиталь на местах, где зафиксировано заражение. Для этого необходимо проработать алгоритм действий спасателей при обнаружении коронавируса.

Росавиации Трутнев поручил подготовить аэропорты на случай экстренной эвакуации людей. По словам полпреда, владельцы аэропортов применяют ограничительные меры для подстраховки, не выпуская граждан. В частности, так произошло после вспышки вируса на вахте в Якутии - Юрий Трутнев пригрозил наказанием владельцам аэропортов в случае самоуправства.

Минздрав и Роспотребнадзор обязаны промониторить ситуацию с обеспечением отдаленных поселков необходимыми лекарствами и медикаментами. Если средств защиты не хватает, их необходимо срочно доставить на локации.

По словам полпреда, большая ответственность ложится на собственников предприятий. Они должны знать ситуацию и держать ее под контролем, чтобы предупредить инфекцию, а не бороться с ней по факту.

Напомним, по состоянию на 11 мая в Хабаровском крае 896 зараженных, 856 - в Приморье, 620 в Бурятии. 510 больных в Якутии, 155 в Магаданской области, 376 на Камчатке, 140 в Амурской области.

В ЕАО количество зараженных достигло 179 человек. 344 пациента зафиксировно в Забайкалье. На Сахалине подтверждено 38 случаев, 30 - на Чукотке.