«Дорог просто нет, нечего до норматива доводить» - полпред президента в ДФО в интервью РГ рассказал, зачем нужна нацпрограмма по развитию дальневосточного региона и чем она отличается от нацпроектов, сообщает DEITA.RU.

По словам полпреда президента в ДФО, нацпрограммы не учитывают многих особенностей региона, и их приходилось дополнять. Трутнев привел в пример развитие транспортной инфраструктуры. По нацпроекту нужно довести до норматива не менее 50% региональных дорог, а в крупных городах – до 85. Но если дорог просто нет – до норматива доводить нечего.

«На Дальнем Востоке 1265 населенных пунктов вообще не имеют связи по автодорогам с твердым покрытием с сетью дорог общего пользования. К ним просто дорог нет, поэтому там доводить до нормативного уровня нечего. Надо сначала их проложить, а для этого требуется скорректировать цели нацпроекта. Дальнему Востоку задачи, заявленные в нацпроекте, не подходят, они не решают вопросов транспортной доступности для разбросанных по огромной территории населенных пунктов. Сначала их решить надо, а потом уже до нормативов доводить», - заявил полпред.

И действительно, дорожная сеть ДФО – самая неразвитая в России. Протяженность автомобильных дорог в стране на 2017-й год составляла чуть более 1,5 миллионов. Из них только 125 тысяч, с учетом новых регионов, вошедших недавно в состав ДФО, приходится на Дальний Восток, занимающий около 40% территории страны.

Отметим, что из 11,5 триллионов рублей, которые «весит» нацпрограмма, на улучшение транспортной доступности предусмотрено порядка 317 миллиардов рублей.

Дмитрий Шевченко