Трутнев добавил в «черный список» двух резидентов ТОР

Полпред президента Юрий Трутнев отчитал двух резидентов ТОР за плохую работу в сфере развития социальной инфраструктуры на Дальнем Востоке. Об этом сообщает DEITA.RU.

На заседании правподкомиссии по дальневосточным инвестпроектам была затронута теми внесения изменений в планы резидентов по социальному развития ДФО в рамках ТОР. Отмечается, что в ряде случаев корректировка связана с экономией или не предвиденным увеличением проектной стоимости, а иногда - из-за затягивания сроков исполнения обязанностей в рамках запланированных проектов.

Полпред президента подчеркнул, что подобные изменения не должны оказывать негативного воздействия на общие показатели привлечения инвестиций, как это случилось с так и не реализованными проектами онкологической больницы Комсомольска-на-Амуре и краевого медучреждения на Камчатке. Трутнев заявил, что он лично направил на эти объекты особое внимание, чтобы ответственные лица как можно скорее вошли завленный график работ.

Вице-премьер напомнил присутствующим, что задачу по развитию социальной инфраструктуры в рамках дальневосточных ТОР перед резидентами поставил президент Владимир Путин, выделив на эти цели из государственной казны более девяноста пяти миллиардов рублей. В ответ на этом глава Минвостокразвития Александр Козлов отметил, что уже семь субъектов ДФО представили свои обновленные планы, чтобы принять участие в программе работ по «единой субсидии» до две тысячи двадцать первого года.

В ходе заседания правкомиссии говорили и о видимых положительных результатах работы действующих резидентов ТОР и СПВ. По словам полпреда президента, в этом году на Дальнем Востоке наметилась положительная инвестиционная динамика, благодаря которой на территориях региона появилось более сорока тысяч новых рабочих мест в двухстах пятидесяти восьми социально значимых объектах. Общий объем финансовых вливаний на сегодняшний день составил почти четыре триллиона рублей.

«До конца текущего года на Дальнем Востоке будет запущено равно две тысячи проектов, которые принесут сто пятьдесят пять новых рабочих мест для жителей региона», - отметил Трутнев.

Екатерина Цой