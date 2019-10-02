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Трутнев хочет менять 44-ФЗ

2 Октябрь 2019, 18:00

трутнев

По мнению вице-премьера, полномочного представителя президента в ДФО Юрия Трутнева, необходимо менять федеральный закон о контрактной системе в сфере госзакупок, сообщает DEITA.RU.

Как считает Юрий Трутнев, жесткий закон 44-ФЗ сделан для того, чтобы коррупции было как можно меньше. Но, в то же самое время у закона о госзакупках есть и недостатки. По словам Трутнева, в настоящее время разрабатываются предложения по улучшению закона.

Сподвигло на такие суждения Юрия Трутнева совещание о реализации долгосрочного плана развития Комсомольска-на-Амуре и о строительстве дамб. И не все хорошо здесь с водозащитными сооружениями. Как оказалось, подрядчики по 44-ФЗ  выигрывают с понижением стоимости работ, что в том числе приводит к нарушению сроков строительства.

Еще весной 206 года по поручению Президента России Владимира Путина был утвержден план комплексного социально-экономического развития Комсомольска-на-Амуре до 2025 года. Однако, сроки строительства ряда объектов этого плана нарушены. В частности, проектно-сметная документация по 20 объектам разработана с недочетами.

Дмитрий Санников

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