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6 Декабрь 2019, 18:15

Трутнев и Кожемяко решили сдержать цены на жилье во Владивостоке

Трутнев Кожемяко

Полпред Юрий Трутнев и глава Приморья Олег Кожемяко обсудили вопрос о сдерживании роста цен на жилье в столице края, сообщает DEITA.RU.

Как сообщило региональное правительство, подобного рода задача встала перед властью в связи с ростом спроса на жилье – это напрямую зависит от популярности новой программы – льготной ипотеки под 2% для молодых семей и «гектарщиков». Сейчас заявки на участие в ней дали 1800 жителей края – соответственно, повысился и спрос на жилье.

Сегодня Приморье является лидером по востребованности «Дальневосточной ипотеки».

В свою очередь, Юрий Трутнев назвал «лишенным оснований» заявление о том, что причиной высоких цен на жилье в столице Приморья стало отсутствие участков для строительства.

Полпред подчеркнул, что власти постараются помочь инвесторам с оснащением необходимой инфраструктурой. Площадки под строительство, по словам Трутнева, будут выделять тем компаниям, которые будут готовы предложить самый дешевый квадратный метр.

 

Олег Кожемяко, в свою очередь, заявил о том, что скоро примут решение, которое позволит инвесторам использовать землю только под продажу. Кроме того, как отметил глава региона, уже начинает работу второй механизм – увеличение популярности земельных участков в поселке Трудовое и микрорайоне «Зеленый угол».

 

Напомним, что программа «Дальневосточная ипотека» разработана для молодых семей – до 35 лет, неполных семей, а также «гектарщиков», взявших землю под строительство жилья.

 

Фото – Игорь Новиков (Правительство Приморского края)


Александра Маслова

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