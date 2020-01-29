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Трутнев избавит Владивосток от пробок
Полпред президента прибыл в столицу ДФО, сообщает DEITA.RU.
Вице-премьер и полномочный представитель президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев прибыл во Владивосток с рабочим визитом. Первым делом полпред пригласил мэра города и губернатора края прокатиться по Владивостоку.
Как пишет РИА Новости, претензия у Юрия Трутнева к владивостокским дорогам сейчас одна – большие пробки. Полпреду самому пришлось в них постоять во время объезда территории.
Обращаясь к властям, Трутнев попросил использовать федеральные деньги для того, чтобы избавить город от пробок и сделать его комфортным для жизни людей. Такие меры мэрия Владивостока должна принимать совместно с ГИБДД. Также, по мнению полпреда, важно обсуждать все идеи с населением – ведь именно им потом ездить и ходить по новым дорогам и развязкам.
Елена Миронова