Трутнев может наградить хозяина толстого кота

Организационный комитет общественно-политической премии «Звезда Дальнего Востока» рассмотрит предложение общественности выдвинуть на получение награды хозяина толстого кота, сообщает DEITA.RU.

Как рассказал ТАСС помощник вице-премьера - полпреда президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева Тимур Чернышев, это история про человечность, про то, что яркая история может привлечь внимание всех россиян к Дальнему Востоку и выйти за пределы округа, да и всей страны. «Если неравнодушные граждане обратили на это внимание и хотят, чтобы премия расширила свой формат, то мы это предложение, безусловно, рассмотрим», - прокомментировал Тимур Чернышев.

Церемония вручения общественно-деловой премии «Звезда Дальнего Востока» пройдет в рамках фестиваля «Дни Дальнего Востока в Москве» в декабре 2019 года. Организаторами премии выступает аппарат полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе, Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики. Премию вручает вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

Напомним, что ранее в социальных сетях появилась история перелета из Риги во Владивосток с жирным питомцем. При похождении ветеринарного контроля в Москве сотрудники аэропорта отказались допускать в салон самолета кота по имени Виктор из-за лишнего веса последнего - согласно внутренним правилам перевозки животных, в качестве «ручной клади» допускаются домашние питомцы весом не более восьми килограмм, в то время как Виктор «отъелся» за время путешествия до десяти килограмм.

Хозяин кота был решительно против девятичасового перелета питомца в холодном багажном отсеке самолета, в связи с чем бросил в социальных сетях клич с просьбой помочь найти похожего кота с допустимым для перевозки и поменял билет на другой рейс. Похожий кот нашелся, ветеринарный контроль пройден и парочка успешно вернулась во Владивосток.

А в минувший понедельник история получила неожиданное продолжение. Авиаперевозчик узнал о «нарушении правил перевозки животных» и начал служебную проверку по факту случившегося. По словам представителей компании, с помощью камер видеонаблюдения факт подмены кота был зафиксирован, а хозяин животного - исключен из программы лояльности.

Дмитрий Санников