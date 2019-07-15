Мазутом по воде писано: полпред президента в ДФО Юрий Трутнев поручил властям Приморья и Росприроднадзору в кратчайшие сроки очистить Японское море от пятен и мусора, сообщает DEITA.RU.

Юрий Трутнев жестко отреагировал на сообщения о загрязнении акватории Владивостока. Об этом агентство сообщало в пятницу, 12 июля, напомнив жителям приморской столицы, какими способами вице-премьер предлагал бороться с этой проблемой. В итоге полпред поручил проверить достоверность информации, чтобы полностью исключить вероятность фейка. В случае подтверждения опасности для экологии Приморья Трутнев поручил начать борьбу с загрязнениями Росприроднадзору и краевым властям.

Полпред президент также поручил мониторить случаи загрязнений, выброса мусора в водное пространство.

Отметим, что аналогичное поручение он давал год назад во время проверки акватории бухты Золотой Рог. И грозил очень жесткими мерами: дикими штрафами и лишением прав выхода в море, охотой за судами-нарушителями, а также обещал финансовую поддержку авторам «грязных» снимков.

С тех пор, по субъективным ощущениям жителей дальневосточной столицы, ежедневно созерцающих пятнистое море, мало что изменилось. Однако жители надеются, что обещанного все-таки не три года ждут.

Напомним, не так давно на просторах интернета появились кадры разлива нефтепродуктов в бухте Золотой Рог, где отчётливо видно, как несколько причалов обволакивают цветные круги.

Екатерина Кононенко