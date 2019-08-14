За невыполненное поручение Путина хотят наказать ведомство, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «РИА Новости».

Не выполнили распоряжение главы страны Владимира Путина в Росрыболовстве. На Дальнем Востоке должен был быть построен краболовный флот. На верфях могли получить работу местные жители.

Ведомство не исполнило поручение, и теперь вице-премьер, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев требует принятия мер.

Флот, по его мнению, должен быть построен, поскольку в регионе идет добыча крабов, да и рабочие места гражданам нужны.

Напомним, что Путин подписывал закон о квотах на добычу крабов в инвестиционных целях в мае. Тогда Минсельхоз подготовил все необходимые документы, были подсчитаны возможные доходы от промысла в федеральный бюджет, разработан план действий.

Право на добычу краба получат победители аукционов, первый из которых может пройти уже этой осенью.

Анастасия Туркова