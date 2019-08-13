Полпред узнал, кто мешает бизнесу, сообщает DEITA.RU.

Полпред президента Путина на Дальнем Востоке Юрий Трутнев обвинил Ространснадзор в давлении на местный бизнес. Об этом Трутнев сообщил после заседания полпредства во Владивостоке.

Административное давление на бизнес, по его словам, является огромным препятствием экономического роста. Вину за это полпред возложил на Ространснадзор.

В отношении ведомства он пригрозил служебной поверкой. По итогам ревизии отчет предоставят правительству, которое сделает соответствующие оргвыводы.

Трутнев заверил: руководство Ространснадзора ответит «за то, что здесь происходит».

Ространснадзор - это государственная транспортная инспекция. Она занимается лицензированием морских, железнодорожных и автомобильных перевозок.

Также в их ведении - проверки безопасности и нормативов перемещения грузов, международных соглашений в этой сфере, контроль за работой бизнесменов в транспортной сфере.

Своей целью структура официально провозгласила «снижение рисков и предотвращение угроз», научно-техническое развитие сферы и профессионализм работы.

По имеющимся у Трутнева данным, Ространснадзор Дальнего Востока скорее вставляет палки в колеса локальному бизнесу, чем следует своим прямым задачам.

Головной офис структуры находится в Хабаровске. Исполняющим обязанности главы является Сергей Тихонов. О результатах проверки станет известно позднее.

Василий Кучин