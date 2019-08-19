По мнению полномочного представителя президента на Дальнем Востоке, компании сорвали сроки важного проекта, сообщает DEITA.RU.



Полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев остался недоволен работой двух госкомпаний, «Роснефть» и «Газпром», в Арктике. По словам Трутнева, обе компании сорвали первоначальные сроки освоения шельфа. Причина, как пишет РБК, в отсутствии конкуренции.

Как стало известно СМИ, Юрий Трутнев изложил свое недовольство в письме, адресованном Владимиру Путину. Среди предложений - допустить до арктического шельфа и другие компании. Кроме того, предлагается лишить «Роснефть» и «Газпром» лицензии на деятельность в Арктике, если компаниям это неинтересно. По данным Трутнева, сейчас запасов нефти и газа у «Роснефти» хватит на 20 лет, а у «Газпрома» - на 100 лет.

Сообщается, что Владимир Путин уже ознакомился с письмом и передал его Минэнерго.

Елена Миронова