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Трутнев назначил нового федерального инспектора в Приморье

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Им стал один из краевых силовиков

Бывший начальник СУ СК РФ в Приморье назначен Сергей Грызыхин стал главным федеральным инспектором края, сообщает ИА DEITA.RU.

Отмечается, что Сергей Грызыхин был отстранен от должности руководителя краевого Следкома в апреле прошлого года, оставив это место вакантным на довольно значимый срок.

Сам Грызыхин начинал свою карьеру в родном Омске – там он закончил ОМГУ по юридической специальности.

С 2007 года работал руководителем Западно-Сибирского СУ на транспорте, в 2017 году переехал жить и работать в Приморье.

Напомним, что в Приморье произошло еще одно громкое назначение -  В УМВД РФ по Владивостоку появился новый начальник – им стал Вадим Холмогоров. 

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