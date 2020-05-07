Трутнев назначил нового федерального инспектора в Приморье

Бывший начальник СУ СК РФ в Приморье назначен Сергей Грызыхин стал главным федеральным инспектором края, сообщает ИА DEITA.RU.

Отмечается, что Сергей Грызыхин был отстранен от должности руководителя краевого Следкома в апреле прошлого года, оставив это место вакантным на довольно значимый срок.

Сам Грызыхин начинал свою карьеру в родном Омске – там он закончил ОМГУ по юридической специальности.

С 2007 года работал руководителем Западно-Сибирского СУ на транспорте, в 2017 году переехал жить и работать в Приморье.

Напомним, что в Приморье произошло еще одно громкое назначение - В УМВД РФ по Владивостоку появился новый начальник – им стал Вадим Холмогоров.