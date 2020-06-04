Трутнев назвал Приморье регионом самостоятельных и активных людей

Заместитель председателя правительства – полномочный представитель Президента России в ДФО Юрий Трутнев считает, что власти должны поддерживать предпринимательскую активность, сообщает ИА DEITA.RU по материалам Минвостокразвития.

Об этом Юрий Трутнев сказал в ходе совещания по вопросу экономического развития Приморского края, прошедшего в режиме видеоконференцсвязи. О развитии преференциальных режимов ТОР и свободного порта в Приморском крае и привлечении новых инвесторов доложил первый заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Сергей Тырцев. В 2019 году резидентами приморских ТОР стали 30 инвесторов (заявленные инвестиции по проектам 234,2 млрд рублей). В 2020 году резидентами ТОР стали еще 4 инвестора (заявленные инвестиции по проектам 0,5 млрд рублей). Резидентами свободного порта в 2019 года стали 633 инвестора (заявленные инвестиции по проектам 207,53 млрд рублей). В этом году резидентами СПВ стали 182 инвестора (заявленные инвестиции по проектам 62,9 млрд рублей).

Обсуждались вопросы создания в ТОР инженерной инфраструктуры (обеспечения резидентов газоснабжением в требуемых объемах, подключения к сетям водоснабжения/водоотведения), обеспеченности земельными участками для реализации инвестиционных проектов резидентов свободного порта Владивосток.

Юрий Трутнев дал получение Минэнерго совместно с ПАО «Газпром», заинтересованными федеральными и региональными органами государственной власти, институтами развития Дальнего Востока представить в Правительство РФ сводный баланс газоснабжения дальневосточных регионов с учетом потребности частных инвестиционных проектов и необходимости формирования дополнительного резерва для предоставления газа перспективным инвестиционным проектам.

Отдельное внимание было уделено развитию ТОР «Надеждинская», в границах которой 62 резидента реализуют проекты с заявленными инвестициями в объеме 53,5 млрд рублей и созданием 5,6 тыс. рабочих мест. Реализованы 4 проекта, в них вложено около 4 млрд рублей, на предприятиях трудятся более 500 работников. Как отметил Сергей Тырцев, в 2015 году при создании ТОР «Надеждинская» была сформирована площадка «Промышленная» площадью 197 га. В настоящее время она заполнена на 91%. Сейчас формируется новая площадка «Западная». До 1 июля Минвостокразвития России и Корпорация развития Дальнего Востока завершат работу по уточнению параметров площадки: будут конкретизированы потребности инвесторов, характеристики объектов инфраструктуры.

Поднимался вопрос о реализации и поддержки проектов по развитию и модернизации портовой инфраструктуры. Юрий Трутнев поручил Минтрансу России совместно с правительством Приморского края провести комплексную проверку исполнения арендаторами земельных участков, предоставленных в пользование на территории морских портов Приморского края и прилегающих территориях, договорных обязательств, включая целевое использование земельных участков и анализ заключенных соглашений о реализации инвестиционных проектов на территории морских портов. В случае неисполнения арендаторами своих обязательств, принять необходимые меры по расторжению договоров аренды земельных участков и соглашений о реализации инвестиционных проектов.

«Приморье – это и логистический, и экономический центр Дальнего Востока. В соответствии с указом Президента РФ Владимира Владимировича Путина Владивосток стал центром округа. В Приморском крае много предпринимателей. Это регион самостоятельных и активных людей. Они готовы делать все сами, строить и запускать новые предприятия, расширять производства. Но им нужно помогать. Олег Николаевич, прошу поставить краевому правительству задачу оперативно мониторить экономическую ситуацию и оперативно докладывать об этом. Мы готовы подключаться и помогать развиваться бизнесу», - подвел итоги совещания Юрий Трутнев.