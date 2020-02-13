Трутнев обещает найти для дальневосточников новые «земли Санникова»

Этот процесс в регионе тянется с начала «десятых» и проходит с переменным успехом, сообщает ИА DEITA.RU.



Основная цель новой инвентаризации - поиск, занесение в реестр и предоставление в работу неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения. Земли попадут в электронную карту и их будут готовы предоставить потенциальным инвесторам для реализации новых проектов.

По информации Минвостокразвития, неучтенные сельскохозяйственные земли до конца года найдут в Забайкалье, Бурятии, Еврейской автономной области и хабаровском крае.

Управляющий директор АНО АПИ Абсамат Джанбориев сообщает: только в Забайкалье уже найден миллион гектаров сельскохозяйственных земель, непоставленных на кадастровый учет, а также около 45 тыс. га земель в аренде, но не использующихся по назначению. По прогнозам чиновника, в дальнейшем эта работа приведет к появлению еще 3 миллионов гектаров, пригодных для работы.

Согласно его цитате, на сегодняшний день инвентаризация полностью завершена только в двух регионах Дальнего Востока - Приморье и Амурской области. Частично ее провели еще в нескольких субъектах, но до завершения комплекса работ еще далеко.

Уже несколько лет, даже с момента запуска «дальневосточного гектара» в 2016 году, основной проблемой инвентаризации земель является сложности с территориями, принадлежащими Министерству обороны.

Еще в 2015 году, будучи губернатором Амурской области, Олег Кожемяко в беседе с Юрием Трутневым упоминал, что до 90 процентов территорий регионов принадлежат Минобороны или лесному фонду.

По его словам, только на территории Приамурья в составе земель лесного фонда находятся 55 тыс. га пашни, сенокосов и пастбищ, которые могут быть использованы гражданами. Как очевидно из итогов работы, с Минобороны договориться удалось лишь в двух субъектах - Приморье и Амурской области. И там и там - след Олега Кожемяко.

Инвентаризация и ее общедоступные итоги крайне важны при выдаче дальневосточных гектаров. Сейчас при использовании публичной кадастровой карты на Дальнем Востоке в общем и целом проблем не возникает, однако на карте все еще много «белых пятен». При указании произвольных точек на карте всплывает сообщение об отсутствии на ней объектов.

На карте указаны объекты, которые поставлены на кадастровый учёт в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) и для которых проведена процедура межевания. Дальний Восток из-за своей огромной площади все еще далек до полного внесения в госреестр.

Таким образом, многие участки, пригодные для освоения, по-прежнему закрыты.

Еще во время ВЭФ 2017 года предприниматель из Хабаровского края Дмитрий Степаненко во время публичной дискуссии о гектаре отмечал интересный факт - «власти Хабаровского края неоднократно писали как в Министерство обороны, так и коллегам, инстанциям выше» по поводу инвентаризации земель военных. Однако ответа так и не последовало.

Люди и бизнес хотят видеть отчетливую границу между землями Минобороны и территориями, на которых можно развиваться и жить гражданскому населению. По словам того же Степанченко, «сейчас очень много участков закрыто совершенно по надуманным основаниям».

Таким образом, представленный на ВЭФ 2019 банк сельхозземель еще далек до полноты картины. Инвентаризация движется, но медленно и проблематично.

Для «свободных» земель идет подготовка и утверждение схем, межевание. После этого земельные участки ставятся на государственных кадастровый учет и регистрируется право собственности.

ТОРам Дальнего Востока необходимы новые земли, чем и озаботился Трутнев. Уже до конца 2020 года людям обещают представить новые территории, на которых экономическое развитие можно будет опережать, не боясь оказаться кому-то неугодным.