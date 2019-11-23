Трутнев оценит Приморье после снегопада

Вице-премьер - полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев на следующей неделе будет работать в Сахалинской области, Приморском крае и Республике Саха (Якутия), сообщает DEITA.RU по материалам полпредства.

Первым делом, 25 ноября в селе Ильинское Сахалинской области Юрий Трутнев примет участие в торжественной церемонии открытия и запуска в эксплуатацию Сахалинской ГРЭС-2 – современной тепловой электростанции мощностью 120 МВт. Новая станция построена на смену изношенной Сахалинской ГРЭС по указу Президента России Владимира Путина.

По прогнозу приморских синоптиков, ночью 24 ноября осадки распространятся на большую территорию края, наибольшее количество прогнозируется в юго-восточных районах (Владивостокский ГО, Находкинский ГО, Партизанский ГО, Партизанский МР, Лазовский МР, Хасанский МР) до 15-25мм за 12 часов и менее. Дожди во второй половине ночи в северных районах, утром на западе и юго-западе при температуре воздуха +1...-3 С перейдут в мокрый снег, снег.

Таким образом, для того, чтобы как следует подготовиться к приезду полпреда, устранив последствия снегопада, у региональных и муниципальных властей будет почти двое суток.

Потому как уже 26 ноября во Владивостоке Юрий Трутнев посетит судостроительное предприятие «Восточной верфи», где пройдет торжественная церемония закладки первого краболова, строящегося на Дальнем Востоке.

Также полпред ознакомится с работой резидентов ТОР «Большой Камень». В частности, резидент ТОР АО «Рыболовецкий колхоз «Новый Мир», входящее в группу компаний «Доброфлот», завершило строительство завода по глубокой переработке рыбы, сейчас идут пуско-наладочные работы. На средства дальневосточной федеральной субсидии в городе. Большой Камень строится детская поликлиника. Юрий Трутнев планирует проверить ход работ.

Дмитрий Санников