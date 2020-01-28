Трутнев оценит владивостокские «Хаятты»

Заместитель председателя правительства России - полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев во время рабочей поездки посетит гостиничные комплексы в районе мыса Бурный и в бухте Золотой Рог, сообщает DEITA.RU по материалам полпредства.

Юрий Трутнев посещает Приморский край с рабочим визитом 28-30 января 2020 года. Вице-премьер проведет совещания по выполнению планов социального развития центров экономического роста Приморского края; по вопросу реализации программы «Дальневосточная ипотека» в регионе. Под его руководством пройдет заседание Наблюдательного совета Дальневосточного федерального университета.

Также Юрий Трутнев ознакомится с работами по благоустройству города Владивостока. В частности, вице-премьер осмотрит городскую инфраструктуру и гостиничные комплексы в районе мыса Бурный и в бухте Золотой Рог; посетит строительную площадку на улице Аксаковская, где строится выставочно-театральный комплекс, который объединит филиалы Третьяковской галереи, Эрмитажа, Русского музея, Музея Востока, концертный зал и гостиничный комплекс Мариинского театра.

Напомним, что генеральный подрядчик по строительству театрально-музейного комплекса во Владивостоке компания «Стройтрансгаз» может стать банкротом. Признать ее несостоятельной намерен «Темпбанк» в лице конкурсного управляющего «Агентства по страхованию вкладов», путем обращения в Московский арбитражный суд, пишет деловой еженедельник Конкурент. Суть претензий не ясна, известно только, что оба участника процесса - и истец, и ответчик, работали с сирийскими проектами.

Дмитрий Санников