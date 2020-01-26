Трутнев поручил ФСБ остановить китайский вирус

Заместитель председателя Правительства России — полпред Президента в ДФО Юрий Трутнев поручил обеспечить безопасность приграничных территорий Дальнего Востока в связи с распространением коронавируса, сообщает DEITA.RU.

Как пишут РИА Новости,обеспечить безопасность Дальнего Востока России Юрий Трутнев поручил Роспотребнадзору и погранслужбе ФСБ совместно с главами дальневосточных регионов. Кроме того, органы государственной власти должны разработать комплекс превентивных мер по защите населения.

Доложить полпреду Президента России в ДФО о ситуации и принятых мерах губернаторам и ведомствам нужно в трехдневный срок.

Накануне Минздрав России сделал официальное заявление, что по состоянию на 21.00 по московскому времени 25 января 2020 года в нашей стране Федерации лабораторно подтвержденных случаев заболевания, вызванных новым коронавирусом 2019-nCoV, не выявлено.

Дмитрий Санников