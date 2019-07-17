Заместитель председателя правительства России – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев поручил разработать механизмы контроля за освоением лесных участков и оценку эффективности проектов в сфере деревообработки, сообщает DEITA.RU по материалам Минвостокразвития.

Как отметил Юрий Трутнев, правительство России приняло целый ряд решений, направленных на повышение степени переработки древесины. Если говорить о пошлинах на экспорт круглого леса, то прошлом году она составляла 25%, в этом – 40%, в 2020 году она составит 60%, и в 2021 – 80%.

Как считает полпред, эти запретительные меры сделают экспорт круглого леса нерентабельным. Тем самым, в России в целом и на Дальнем Востоке в частности, увеличится переработка древесины. «Пока этого не происходит», констатировал Юрий Трутнев.

Полпред поручил Минфину России, Минэкономразвития России, Минпромторгу России, Минприроды России провести анализ эффективности мер по повышению вывозимых таможенных пошлин на круглый лес. Генеральной прокуратуре РФ, МВД России рекомендовано провести проверку соблюдения законодательства в сфере заготовки и реализации леса и лесной продукции в ДФО.

Юрий Трутнев считает, что губернаторам надо принять меры для того, чтобы разобраться в ситуации с лесом. Полпред попросил глав регионов провести анализ всех участков, где занимаются лесозаготовкой, оценить эффективность предприятий. Как признал Трутнев, переработка леса сейчас занимает 1,7 процента от вырубки.

Предыдущие нововведения в лесопромышленном комплексе вызвали удивление приморских предпринимателей. С 1 июля 2017 года под действие системы ЕГАИС-Лес попали 24 вида пиломатериалов, на которые нужно оформлять сопроводительные документы, а сделки с такой продукцией - заносить в ЕГАИС-Лес. Теперь для того, чтобы приобрести доску, покупателю необходимо предъявить паспорт. «Мы понимаем, что это бред, но это закон!» - писали в объявлении, размещенном в одном из приморских магазинов.

Приморские предприниматели еще летом 2017 года пытались если не отменить, то хотя бы отсрочить вступление в действие странного закона. При посредничестве приморского бизнес-омбудсмена Марины Шемилиной было направлено соответствующее обращение в адреса органов федеральной власти. Но глава Рослесхоза - руководитель Федерального агентства лесного хозяйства России Иван Валентик не понял приморских предпринимателей. «Мы прорабатывали этот вопрос, и пришли к выводу, что на сегодняшний момент, с нашей точки зрения, серьезных ограничений или препятствий эта норма не создаёт», - заявил Иван Валентик в эксклюзивном интервью «Deita.ru».

Дмитрий Санников