Трутнев поставил задачу губернаторам

Как считает заместитель председателя правительства – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, одна из важнейших задач - обеспечить поддержку населения и бизнеса, сообщает ИА DEITA.RU по материалам полпредства.

Об этом Юрий Трутнев заявил в ходе очередного совещания по вопросам недопущения распространения коронавирусной инфекции на территории Дальнего Востока, предоставления поддержки населению и предпринимателям.

По итогам совещания Юрий Трутнев поручил Минздраву России провести анализ наличия в дальневосточных регионах необходимого запаса лекарственных средств для лечения граждан, заболевших коронавирусной инфекцией в тяжелой форме, и при нехватке обеспечить формирование запаса лекарств в нужном объеме.

Рассматривались режимы функционирования, введенные в регионах ДФО в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. «Снятие режимов ограничений должно базироваться на снижении количества заболевших. Надо всем вместе предпринимать усилия, чтобы людей заболевало как можно меньше», – заметил Юрий Трутнев.

Как отметила заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Ирина Брагина, в дальневосточных регионах продолжается регистрация новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. По состоянию на 17 мая зарегистрировано 6237 подтвержденных случаев заболеванием коронавирусом. Обратила внимание, что несмотря на то, что показатели заболеваемости в целом ниже среднероссийского уровня, суточные темпы прироста заболеваемости пока еще не стабильны и превышают среднероссийский показатель в большинстве субъектов ДФО. Так, если в РФ суточный темп прироста составил 3,2%, то в Камчатском крае – 3,8%, Хабаровском крае – 4,1%, Республике Бурятии – 6,3%, Республике Саха (Якутия) – 5%, Приморском крае – 5,6%, Забайкальском крае – 7,8%, Амурской области – 7,2%.

«Важнейший вопрос связан с предоставлением помощи людям. Первое – мы обязаны помогать врачам, чья работа связана с рисками для здоровья и жизнью. Довести до них весь объем предусмотренных выплат. Регионы должны проработать все вопросы по выплатам врачам с Минздравом РФ. Второе – помощь населению и в первую очередь семьям с детьми. Третье – оказание прямой финансовой поддержки предприятиям», – заметил Юрий Трутнев.