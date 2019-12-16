Трутнев представил нового губернатора

Юрий Трутнев официально представил общественности нового главу ЕАО, сообщает DEITA.RU.

Так, новый руководитель региона Ростислав Гольдштейн был представлен депутатам заксобрания и власти.

«Российская газета» отметила, что на церемонии был и прежний глава автономии – Александр Левинталь, прежний состав правительства субъекта, а также общественные организации и руководители ключевых предприятий региона.

Напомним, что 12 декабря Владимир Путин одобрил отставку предыдущего главы региона. В тот же день обозначилась личность нового лидера ЕАО – тогда еще сенатора Ростислава Гольдштейна.

Следует отметить, что в тот же день заявление об отставке написал и экс-руководитель Иркутской области.

Отметим, что на Дальнем Востоке политические эксперты давно обсуждали возможность скорой отставки главы ЕАО. Кроме того, пророчат и отставку нынешнего «хозяина Камчатки» Владимира Илюхина. Однако, тот до сих пор остается на своем посту.

Отставку Левинталя, в свою очередь, ряд экспертов предрекал еще в прошлом году.

Александра Маслова