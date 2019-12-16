Новости
Берегитесь: в магазинах стали обманывать по-новому
16 Декабрь 2019, 17:09
Карен Нерсисян: «Я был уверен, что Владивосток - это вечная мерзлота и белые медведи»
16 Декабрь 2019, 17:00
У кого в 2020 году вырастет зарплата, рассказали эксперты
16 Декабрь 2019, 16:45
Трутнев представил нового губернатора
16 Декабрь 2019, 16:30
«Живи, наш сквер»: приморцы вышли против точечной застройки
16 Декабрь 2019, 16:00
Мост из ЕАО в Китай будет сдан позже
16 Декабрь 2019, 15:45
Службу в армии могут отменить в России
16 Декабрь 2019, 15:30
Названы неочевидные причины развития рака
16 Декабрь 2019, 15:15
Трутнев представил нового губернатора
Юрий Трутнев официально представил общественности нового главу ЕАО, сообщает DEITA.RU.
Так, новый руководитель региона Ростислав Гольдштейн был представлен депутатам заксобрания и власти.
«Российская газета» отметила, что на церемонии был и прежний глава автономии – Александр Левинталь, прежний состав правительства субъекта, а также общественные организации и руководители ключевых предприятий региона.
Напомним, что 12 декабря Владимир Путин одобрил отставку предыдущего главы региона. В тот же день обозначилась личность нового лидера ЕАО – тогда еще сенатора Ростислава Гольдштейна.
Следует отметить, что в тот же день заявление об отставке написал и экс-руководитель Иркутской области.
Отметим, что на Дальнем Востоке политические эксперты давно обсуждали возможность скорой отставки главы ЕАО. Кроме того, пророчат и отставку нынешнего «хозяина Камчатки» Владимира Илюхина. Однако, тот до сих пор остается на своем посту.
Отставку Левинталя, в свою очередь, ряд экспертов предрекал еще в прошлом году.
Александра Маслова