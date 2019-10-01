Трутнев пригрозил дальневосточным регионам санкциями

Региону выделена колоссальная сумма из бюджета на развитие, сообщает DEITA.RU.



Полномочный представитель президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев посетил с рабочим визитом Хабаровск. Как пишет ТАСС, полпред выступил перед журналистами и поднял тему развития социальной инфраструкты на Дальнем Востоке, а также развитие одного из ключевых направлений – судостроения.

По первой задаче, построить объекты социальной инфраструктуры, у ряда регионов есть проблемы. Полпред не уточнил, какие именно регионы не выполняют план. Юрий Трутнев заявил, что для отстающих и срывающих сроки предусмотрены санкции.

Всего в 2019 году регионы получили почти 23 млрд рублей дополнительно к тем, которые им выделили в 2018 году. Эти деньги должны пойти на строительство социальной инфраструктуры.

Вторая тема, которую поднял полпред – развитие судостроения в регионе. Юрий Трутнев заявил, что те меры поддержки, которые предложил для отрасли лично президент, не используются вообще. Сейчас полпредство налаживает диалог с предприятиями и ждет предложений от них.

Среди предложенных Владимиром Путиным мер поддержки есть те, которые связаны с таможенными процедурами, налоговыми льготами, административными вопросами и со строительной инфраструктурой.

Также Юрий Трутнев пообещал добиться выделения отрасли 10 млрд рублей.

Елена Миронова