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Трутнев проведет инспекцию объектов ТОР
Юрий Трутнев посетит Сахалинскую область, сообщает ИА DEITA.RU по материалам Минвостокразвития.
Рабочая поездка заместителя председателя рравительства России - полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева в Сахалинскую область запланирована на 17-19 февраля.
Юрий Трутнев осмотрит инфраструктуру горнолыжного комплекса «Горный воздух» и проведет совещание по вопросам развития одноименной ТОР.
Также вице-премьер проведет ряд совещаний: пройдет совещание по стратегии социально-экономического развития Сахалинской области; отдельно будет обсуждаться развитие Южно-Сахалинска; запланировано совещание по вопросу подъема и утилизации затопленных судов; состоится совещание о реализации нефтяных проектов на территории Сахалинской области.