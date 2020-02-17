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6 Декабрь 2019, 18:15

Трутнев проведет инспекцию объектов ТОР

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Юрий Трутнев посетит Сахалинскую область, сообщает ИА DEITA.RU по материалам Минвостокразвития.

 Рабочая поездка заместителя председателя рравительства России - полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева в Сахалинскую область запланирована на 17-19 февраля.

Юрий Трутнев осмотрит инфраструктуру горнолыжного комплекса «Горный воздух» и проведет совещание по вопросам развития одноименной ТОР.

Также вице-премьер проведет ряд совещаний: пройдет совещание по стратегии социально-экономического развития Сахалинской области; отдельно будет обсуждаться развитие Южно-Сахалинска; запланировано совещание по вопросу подъема и утилизации затопленных судов; состоится совещание о реализации нефтяных проектов на территории Сахалинской области. 

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