Трутнев проведет инспекцию объектов ТОР

Юрий Трутнев посетит Сахалинскую область, сообщает ИА DEITA.RU по материалам Минвостокразвития.

Рабочая поездка заместителя председателя рравительства России - полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева в Сахалинскую область запланирована на 17-19 февраля.

Юрий Трутнев осмотрит инфраструктуру горнолыжного комплекса «Горный воздух» и проведет совещание по вопросам развития одноименной ТОР.

Также вице-премьер проведет ряд совещаний: пройдет совещание по стратегии социально-экономического развития Сахалинской области; отдельно будет обсуждаться развитие Южно-Сахалинска; запланировано совещание по вопросу подъема и утилизации затопленных судов; состоится совещание о реализации нефтяных проектов на территории Сахалинской области.