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Трутнев раскритиковал мэра Владивостока за федеральные деньги
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Полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев высказался с резкой критикой относительно расходования средств из федерального бюджета на ремонт автомобильных дорог Владивостока, сообщает DEITA.RU. Об этом пишет ТАСС.
Трутнев совместно с главой Владивостока Олегом Гуменюком провел осмотр дорожной сети дальневосточной столицы. По мнению Трутнева, деньги тратятся не по назначению.
Трутнев подчеркнул, что на федеральные деньги необходимо не реставрировать дороги и заделывать ямы — на это есть городской бюджет, а расширять дороги и изменять возможности движения, чтобы увеличивалась пропускная способность.
Также полпред отметил, что деньги были выделены по требованию президента Владимира Путина на то, чтобы сделать город красивым и удобным, чтобы люди могли передвигаться комфортно.
Ранее прошла информация о том, что на встрече с вице-премьером Максимом Акимовым губернатор Приморского края Олег Кожемяко отчитывался о проделанной работе по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Оказалось, что из-за проблем в документах и проливных дождей на протяжении полутора месяцев работы были выполнены всего лишь на 30 процентов, а денег потрачено целых 40 процентов от выделенных средств.
Екатерина Брязгунова