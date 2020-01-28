Трутнев рассказал, кого накажут за срыв дальневосточной ипотеки

Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев возложил ответственность за новую ипотеку на дальневосточных губернаторов, сообщает DEITA.RU.



По информации пресс-службы Трутнева, он поручил главам регионов Дальнего Востока лично контролировать ход и добросовестность выдачи льготной ипотеки под 2 процента. Каждый глава должен обеспечить нормальное течение процесса в своем регионе.

По словам Трутнева, этот проект действительно нужен людям. Граждан, которые раньше не могли позволить себе купить жилье, теперь такую возможность получают. Губернаторам необходимо лично контролировать выполнение решения президента Путина - сказал полпред.

Об этом стало известно в ходе выездного совещания Трутнева с главами регионов ДВФО. На встрече также присутствовал министр по развитию Арктики и Дальнего Востока Александр Козлов.

Козлов к словам Трутнева добавил, что пока этот процесс не встал на конвейер, нужно контролировать каждую выдачу, и «сопровождать все в ручном режиме».

К слову, регионы на реализацию этой программы дополнительно получат 94 миллиарда рублей. Юрий Трутнев сообщил, что на эти деньги на Дальнем Востоке необходимо будет построить 493 объекта и реконструировать еще 329. Это не только жилье, но и школы, больницы и техникумы.

Согласно постановлению, подписанному экс-премьером Дмитрием Медведевым в декабре, общая сумма выданных под дальневосточную ипотеку кредитов составит 450 миллиардов рублей. Всего планируется сдать около 150 тысяч кредитов.

Как ранее сообщала пресс служба Сбербанка, только за время новогодних праздников поступило более 3 000 заявок на дальневосточную ипотеку на сумму девять миллиардов рублей. Банковская структура назвала этот спрос «ажиотажным». Сейчас к программе постепенно присоединяются другие банки, как того от них и ждал президент Владимир Путин.

Напомним, льготную ипотеку дальневосточники получили по воле президента России Владимира Путина. Впервые он сообщил об этом намерении на полях ВЭФ во Владивостоке 5 сентября.

При этом, выполнить поручение Путин потребовал в кратчайшие сроки - запустить программу президент наказал до 16 декабря 2019 года. Программа рассчитана на пять лет и будет действовать до конца 2024 года.

Кредит по таким условиям дают в двух случаях. Первый – семейным парам, где возраст обоих супругов до 35 лет включительно. В данном случае не спрашивают, как долго они находятся в браке. Наличие детей необязательно.

Вторая – родители-одиночки, тоже не старше 35 лет, но обязательно с ребенком до 18 лет включительно.

Василий Кучин