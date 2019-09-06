Стали известны главные соглашения юбилейного ВЭФ

Полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев на итоговой пресс-конференции рассказал о главных достижениях ВЭФ-2019, который завершается на Русском острове во Владивостоке, сообщает DEITA.RU.



По словам Трутнева, во время форума заключено более 270 соглашений на сумму 3,4 триллиона рублей. Более 8500 человек стали участниками экономического форума. Прибыли делегации из 65 государств.

В этом году наибольший интерес проявила Япония - ее делегация составила 588 человек. Традиционно активны китайцы -делегатов из Поднебесной на форуме было 390 человек. Это серьезный шаг вперед по отношению к предыдущим ВЭФ.

Полпред особо отметил важнейшие проекты, которые получат новые импульсы развития. Намечено строительство ГОК на Чукотке, согласована стройка Находкинского завода минеральных удобрений в Приморском крае.

Кроме того, достигнуто соглашение о разработке месторождения Мамыш в Хабаровском крае.

Важнейшим итогом ВЭФ стала договоренность о строительстве Западного полукольца ВКАД во Владивостоке, согласовано строительство ГОК «Озерный» в Бурятии. Объемы инверсий составят десятки миллиардов рублей.

Напомним, в первом Восточном экономическом форуме во Владивостоке в 2015 году приняли участие свыше 2,5 тысяч участников, 32 иностранные делегации. В общей сложности по результатам первого экономического форума заключили 22 соглашения на 100 миллиардов рублей. Приморье замерло в ожидании экономического бума», промышленной революции и десятков тысяч новых рабочих мест.

На второй экономический форум возлагали большие надежды: всего в 2016 году на ВЭФ заключили 201 соглашение на общую сумму более 1,63 триллиона рублей. Количество гостей тоже увеличилось – второй ВЭФ посетили 3,5 тысячи человек, форум также стер территориальные границы – гости были из 35 стран.

Количество участников третьего ВЭФ в 2017 году резко увеличилось - на форум приехали более 6 тысяч человек из 60 стран по всему миру. На просторах ВЭФ 2017 подписали более 200 соглашений с инвесторами на космическую сумму – более 2 триллионов рублей. Именно на третьем Восточном экономическом форуме впервые в пленарном заседании приняли участие четыре лидера стран Азиатско-Тихоокеанского региона: Владимир Путин, президент Республики Корея Мун Чжэ Ин, президент Монголии Халтмаагийн Баттулга и премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

Четвертый ВЭФ в 2018 году расширил свои границы: в нем приняли участие 6002 делегата и 1357 представителей СМИ, из 60 стран мира. А подписали политики и бизнесмены 220 соглашений на общую сумму 3 трлн 108 млрд рублей.

Василий Кучин