Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев рассказал о том, как формировалась нацпрограмма развития Дальнего Востока, которую представят президенту на Госсовете в рамках ВЭФ-2019, и какое участие в этой работе принял народ и губернаторы сообщает DEITA.RU.

Заместитель председателя правительства - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев раскрыл подробности, как будут развивать дальневосточный регион до 2035 года, в интервью РГ. Нацпрограмма, разработанная по поручению президента, уже готова, ее представят Путину на Госсовете, который состоится в рамках юбилейного ВЭФ в сентябре на острове Русском во Владивостоке.

Юрий Трутнев назвал документ «очень жизненным», отметив, что в его разработке принимали участие более 200 тысяч россиян. В нацпрограмму заложено ускорение экономического роста до 6%, и такие меры, как строительство дорог, больниц и школ, и льготная ипотека – всего 2%,

На вопрос, были возражения у губернаторов по пунктам нацпрограммы, полпред ответил, что «сумасшедших не нашлось».

«Ни одного такого сумасшедшего не обнаружено. Мы хотим революционно повысить качество жизни на Дальнем Востоке за короткий срок, для этого требуются огромные деньги. Возражать против этого мне кажется странно», — заявил он.

При этом он добавил, что возражения имели федеральные органы власти, которые «проявили настойчивое желание записать в нацпрограмму как можно больше положений, не вошедших в их отраслевые программы».

«Но тут мы себя вели сдержанно, потому что прекрасно понимали, что потом надо с этим идти в минфин и доказывать», - прокомментировал полпред.

Юрий Трутнев отметил, что для того чтобы преодолеть отставание дальневосточного региона, которое копилось годами, уйдут десятилетия, но «горизонт до 2024 года позволяет добиться очевидного эффекта».

Отметим, что комитет Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока назвал проект нацпрограммы экономически необоснованным. Депутаты рассмотрели документ на прошлой неделе и не нашли в нем главного - экономического обоснования и оценки реализуемости мероприятий национальной программы.

Светлана Алеутская