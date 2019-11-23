Трутнев растянет ВЭФ на весь год

Организационный комитет Восточного экономического форума принял решение проводить мероприятия под эгидой ВЭФ в течение всего года, сообщает DEITA.RU по материалам «Росконгресса».

Такое решение было принято по итогам заседания организационного комитета по подготовке и проведению ВЭФ-2020. Как подчеркнул вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе, председатель организационного комитета Восточного экономического форума Юрий Трутнев, ВЭФ является не отдельным мероприятием, а одним из элементов инструментов развития макрорегиона.

По мнению организаторов, Восточный экономический форум должен стать постоянно действующей площадкой, а мероприятия под эгидой ВЭФ, в том числе выездные сессии в дальневосточных регионах, будут проходить в течение всего года. Вопросы, обсуждаемые на этих мероприятиях, будут формировать повестку деловой программы итогового форума.

Основные мероприятия шестого ВЭФ пройдут 2-5 сентября 2020 года во Владивостоке. Его организатором выступает фонд «Росконгресс». Ранее Президент России Владимир Путин на полях форума БРИКС пригласил коллег принять участие в Восточном экономическом форуме.

Дмитрий Санников