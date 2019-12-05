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Трутнев разберется с ценами на билеты «Аэрофлота»

Аэрофлот

В рабочу группу войдут представители авиакомпании и чиновники от двух министерств, сообщает DEITA.RU.

Полномочный представитель президента России на Дальнем Востоке Юрий Трутнев заявил о намерении разобраться с ценами на билеты «Аэрофлота». Речь идет о плоских тарифах, пишет ТАСС.

Полпред заявил о создании рабочей группы, которая и будет рассматривать эту проблему. В нее войдут представители «Аэрофлота», а также Минтранса и Минвостокразвития. Целей у рабочей группы будет две: разобраться с ценообразованием и количеством билетов.

Так, по словам Трутнева, сегодняшний механизм плоских тарифов приносит убытки авиакомпании и не дает другим авиакомпаниям конкурировать на рынке. Также необходимо будет проработать вопрос запрета покупки билетов для вахтовиков: из-за них билетов по низким ценам не хватает туристам и коренным жителям регионов.

Елена Миронова 

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