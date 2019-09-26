Трутнев разберется с парковками: в скандал на Камчатке вмешался полпред

Вице-премьер Юрий Трутнев отреагировал на заявление зампреда Госдумы Ирины Яровой о льготном выделении земель Камчатки на строительство платных парковок для автомобилей. Об этом сообщает DEITA.RU.

По сообщению пресс-службы Ирины Яровой, «дальневосточный» полночный представитель президента РФ дал распоряжение Минвостокразвитию разобраться, почему власти Петропавловск-Камчатского посчитали платные автопарковки социально значимыми объектами, ведь по закону, выдача земельных участков на льготных условиях под строительство может быть произведена только на условиях общественной полезности.

Срок выполнения поручения Трутнева – до одиннадцатого октября текущего года.

Напомним, жители столицы Камчатского края написали письмо депутату Госдумы Ирине Яровой, детально изложив свои возмущения по поводу строительства платных стоянок для авто резидентом СПВ на десяти «социальных» участках. Жители Камчатки отметили, что из-за незаконного использования льготных земель город может остаться без центра детского творчества, чье строительство было запланировано ранее. Яровая пообещала, что поможет дальневосточникам отстоять свои интересы.

Екатерина Цой