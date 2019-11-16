Трутнев разнес в пух и прах дальневосточных чиновников

Полпред президента Путина в ДВФО Юрий Трутнев выступил с резкой критикой работы чиновников на Дальнем Востоке, сообщает DEITA.RU.



Над губернатором Еврейской автономной области сгущаются тучи. Большое состоит из малого, и конкретная критика полпреда ситуации с дамбой в селе Ленинское делает перспективы губернатора и всего аппарата руководства области туманными.

Трутнев на совещании с местными чиновниками сказал, что они должны сидеть в приемной Министерства финансов и настаивать на выделении денег - ибо люди тонут и проблему надо как-то решать. И не уходить оттуда, пока деньги не будут направлены.

Инертность местных властей серьезно раздражает вице-премьера. Так, он возмущен тем, что с 2013 года было провалено несколько аукционов по строительству дамб в регионе. Аукционы так и не были проведены, так как работы невозможно выполнить физически.

Стоимость невыполнимых работ сейчас варьируется в пределах десяти миллионов. Небольшие деньги даже для бюджета отдельного региона. Трутнев возмутился и обратился к администрации ЕАО - «как вы держите на работе таких людей?». Полпред призвал выгнать всех головотяпых немедленно.

Множество жилых домов в регионе так и продолжают находится в зоне риска новы наводнений из-за отсутствия дамб, строительство которых было запланировано давно. Деньги выделялись, но куда они делись - неизвестно. «Это ни в какие ворота не лезет!» - эмоционально отреагировал на ситуацию Юрий Трутнев.

Оценка домов, пострадавших от осенних наводнений, в ЕАО также вызвала вопросы у ответственного за Дальний Восток вице-премьера. Это единственный регион, где до сих пор не завершен процесс оценки состояния жилого фонда. Люди ждут, а деньги выделить нельзя, пока не закончится оценочная работа.

Трутнев негодует - почему процесс идет так медленно? Вице-премьер был категоричен: по его словам, это ни что иное, как плохая работа региональной администрации. Еврейская автономная область получила от федерального центра больше полутора миллиардов рублей, а на оценку домов надо всего 8 миллионов. При этом, в октябре губернатор Алнесандр Левенталь просил еще 600 миллионов на те е задачи.

В список "страждущих" добавились сельскохозяйственные предприятия региона, потерявшие из-за воды 40 тысяч гектаров плодородных угодий. "Ртов" много - а "кормушка" одна.

Трутневский разнос в очередной раз подтверждает прогнозы политологов о будущем губернатора ЕАО Александра Левинталя. В преддверии большой весенней чистки губернаторских рядов Левенталь - наиболее вероятная жертва рокировки из глав дальневосточных субъектов федерации.

Василий Кучин