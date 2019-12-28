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Трутнев разнес в пух и прах подчиненного Медведева
Замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов
получил «нагоняй» от полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева, сообщает
DEITA.RU.
Трутнев сделал Евтухову выговор за то, что министерство не выполнило поручение по снятию верхней планки ограничения на вывоз продукции лесопереработки.
Официальная формулировка - «за невыполнение решения зампредседателя правительства»
Как ранее сообщил Юрий Трутнев на заседании по лесопромышленности Дальнего Востока, по итогам девяти месяцев текущего года экспорт необработанной древесины снизился на 25,4%, а экспорт продукции деревообработки увеличился на 4,1%.
Василий Кучин