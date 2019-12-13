Трутнев вручил благодарность Путина Кожемяко

Награждение состоялось в Доме Правительства Российской Федерации, сообщает DEITA.RU.



В пятницу, 13 декабря, в Москве состоялось заседание подкомиссии по вопросам реализации инвестпроектов на ДВ. На правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока под председательством Трутнева присутствовал губернатор Приморского края.

Как стало известно ИА DEITA.RU, в ходе заседания полпред Трутнев вручил Олегу Кожемяко благодарность. Президент России благодарит Олега Николаевича за активное участие в общественно-политической жизни страны.

Елена Миронова