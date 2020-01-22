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Трутнев встретится с губернаторами ДФО

Трутнев, Кожемяко, люди, ВЭФ, Русский остров

Вице-премьер правительства и полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев проведет несколько совещаний в конце этой недели с губернаторами регионов ДФО, сообщает DEITA.RU. 

Как сообщается на сайте правительства Сахалина, совещания полпред проведет 24 и 25 января. Предполагается, что совещания будут проходить на Дальнем Востоке, также полпред проинспектирует несколько регионов.

Напомним, что накануне стало известно, что Юрий Трутнев сохранил свою должность в правительстве страны и пост полномочного представителя президента в ДФО. Также на своей должности остался министр развития Арктики и ДВ Александр Козлов. По словам губернатора Сахалинской области, оба чиновника отлично разбираются в проблемах Дальнего Востока и видят решения их проблем.

Перед назначением правительства в телеграмм-каналах и СМИ тиражировалось мнение о том, что оба политика могут не сохранить свои посты в правительстве. После переназначения политолог Илья Гращенков в своем телеграмм-канале написал, что не сомневался в переназначении Юрия Трутнева: «Голикова и Трутнев – единственные, кто сохранили портфели в полной мере, но тут я был в этом почти уверен. Кто вместо Трутнева? Кожемяко? А потом опять выбрать губернатора Приморья? Увольте!».

Иван Юрьев

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