Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев взял на контроль строительство канатной дороги на Сахалине, строительство которой должны были завершить в январе 2018 года, сообщает ИА DEITA.RU.



В последний раз он поручил своим подчиненным разобраться в истории до 1 июля. Уже сейчас в аппарат полпреда пришли выводы, в которых прописали нарушения. Как оказалось, в основном во время строительства отступали от проекта. На сегодня они устранены. Для ускорения процесса ввода в эксплуатацию объекта заказчику дали прописали рекомендации.

Как подчеркнул Юрий Трутнев, остров может стать точкой притяжения мирового уровня, однако предстоит выполнить еще значительное количество работы.

Впервые канатная дорога была презентована на Восточном экономическом форуме несколько лет назад. Завершить ее строительство планировали в 2018 году, однако воз и ныне там. Сейчас ее строительство будет контролировать полпред. Общая протяженность дороги превышает два километра, специально под нее были подготовлены новые трассы.