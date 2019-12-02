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Трутнев взял под контроль расследование резонансного ДТП
Вице-премьер правительства, полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев поручил аппарату полномочного представителя взять на контроль ход расследования причин резонансного ДТП в Забайкальском крае, в результате которого погибли 19 человек, сообщает DEITA.RU по материалам полпредства.
По словам Юрия Трутнева, компетентные органы и соответствующие службы должны тщательно разобраться в ситуации. «Надо сделать все возможное, чтобы подобные трагедии не повторялись», - подчеркнул полпред.
Губернатору Забайкальского края поручено оперативно организовать поддержку пострадавшим и семьям погибших, в том числе осуществлять координацию работы экстренных служб, обеспечить пострадавшим оказание медицинской помощи и применение других необходимых мер, организовать своевременную выплату материальной помощи. Контроль за исполнением поручения возложено на аппарат полномочного представителя.
Автобус сообщением Чита - Сретенск упал с моста через реку Куэнгу днем 1 декабря. По предварительным данным, погибли 19 человек, еще 21 пострадал. На место выехал губернатор Забайкальского края Александр Осипов, следователи возбудили уголовное дело.
Дмитрий Санников