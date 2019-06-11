Сотрудникам полпредства предложили приобрести квартиры в ЖСК «Остров», сообщает DEITA.RU.



Письмо с таким предложением написали члены ЖСК «Остров» к полпреду президента в ДФО Юрию Трутневу. В письме говорится, что более 350 семей из сотрудников ДВФУ, ученых ДВО РАН и многодетных семей обращаются к федеральным государственным служащим, предлагая им вступить в кооператив ЖСК «Остров».

Как отмечают авторы текста, в кооперативе вакантны 20 недостроенных квартир, а для завершения строительства их необходимо продать. В связи с этим авторы письма предлагают приобрести данные квартиры работникам полпредства, которое переезжает во Владивосток в этом году.

Согласно законодательству, вступить в социальный ЖСК могут не только работники образования, здравоохранения и культуры, но и работники федеральных государственных органов. Оканчивается письмо следующим словами: «Юрий Петрович, мы очень рассчитываем на Вашу помощь и поддержку».

DEITA.RU уже ранее писало, что горе домовладельцы готовили обращение к полномочному представителю президента РФ в Дальневосточном федеральном округе, вице-премьеру правительства РФ Юрию Трутневу и президенту РФ Владимиру Путину с описанием сложившейся ситуации и просьбой оказать содействие еще в прошлом году непосредственно на Восточном экономическом форуме.

Через три месяца во Владивостоке в пятый раз пройдет очередной Восточный экономический форум. Однако «воз и ныне там» - стройка жилого кооператива на острове Русском остановлена, а бездомных ученых и преподавателей, которые еще в прошлом году опасались статуса – «обманутые дольщики» не слышат.

Еще в прошлом году домовладельцы переживали, что генподрядчик ООО «ИСК Аркада» может обанкротиться. Кстати, соответствующий иск поступил в Арбитражный суд Приморского края в феврале 2019 года, сумма иска составила 1 рубль.

Напомним, что ЖСК «Остров» был создан в 2012 году, как социальный проект доступного жилья для преподавателей, научных сотрудников и многодетных семей. Малоэтажное строительство велось на острове Русский, а проект поддерживал вице-премьер Игорь Шувалов. Дома обещали построить к 2014 году, но на сегодня построено только 38 из 220 домов.

«К настоящему времени паи почти полностью оплачены, деньги внесены. В результате у членов ЖСК, который сформирован из научных сотрудников, вузовских преподавателей и многодетных семей, нет ни жилья, ни денег», – рассказывала DEITA.RU одна из участниц кооператива.

Иван Юрьев