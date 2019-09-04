План по мониторингу правоприменению на грядущий год утвердил глава правительства РФ Дмитрий Медведев. Об этом сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.
Мониторинг правоприменения в сферах капремонта общего домового имущества (для многоквартирных домов), использование, охрана, защита и воспроизводство лесов, профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, противодействие антиконкурентным соглашениям и таможенному регулированию будут проходить по составленному плану. Данный план содержится в справке к документу и опубликован на сайте кабмина.
Добавим, что распоряжение подготовили в Минюсте РФ.
Анастасия Туркова