Неразумные и вредные поступки совершают пользователи соцсетей, желая собрать больше лайков, сообщает DEITA.RU, ссылаясь на «Ленту.ру».

Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов говорит о множественных поступивших сообщениях по этому поводу. Любители социальных сетей, особенно подростки, желают привлечь больше внимания к своей странице и идут ради этого на воровство, убийства, опасные трюки, даже на суицид.

Парламентарий посчитал хорошим шагом идею Instagram не показывать лайки пользователей, и добавил, что тщеславие является грехом, а в соцсетях его сейчас много.

Свинцов предложил и другим социальным сетям перенять идею отказа от лайков, чтобы ситуация смягчилась. Тем более что инициатива запущена: уже в шести странах лайки подписчиков в инстаграме не отображаются. Теперь в Италии, Австралии, Ирландии, Бразилии. Японии и Новой лайки видит только тот, кто опубликовал пост.

Анастасия Туркова